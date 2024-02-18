شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال بمخيم طولكرم شمال الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد شابان فلسطينيان، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم "طولكرم" الواقع شمال غرب الضفة الغربية.

وقالت مصادر طبية إن الشهيدين هما محمد أحمد فايز (36 عامًا)، ونبيل عطا محمد عامر (19 عاماً).

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أعدمت الشاب فايز بعد محاصرة منزله في حارة الشهداء بمخيم طولكرم، واختطفت جثمانه.

واقتحمت قوة إسرائيلية خاصة المخيم في وقت سابق اليوم، مدعومة بعدد كبير من الآليات وجرافة عسكرية. ودفعت قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية، وفرضت طوقا مشددا على المخيم، وسط اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة.