الخليج اليوم .. جديد الضابط اليمني المقتول بمصر.. سرقوا 14 "فلاش ميموري"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

لا تزال تفاصيل مقتل ضابط كبير بالجيش اليمني في شقته بمصر تتكشف.

فقد حصلت "المصري اليوم" على القائمة الكاملة للمسروقات من شقة اللواء حسن بن جلال العبيدي، مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية، وهي: 7 آلاف دولار، و7 آلاف ريال، و50 ألف جنيه مصري، وطقم قهوة، ومكواة شعر، وبلاي ستيشن، و5 ذراع تحكم، وعطور، وأكسسوارات، و14 فلاش ميموري، وأوراق شخصية، و3 أجهزة لوحية، و3 هواتف محمولة، وساعة يد، وكميات من العود.

5 متهمين

يذكر أنه عُثر على جثة اللواء حسن بن جلال العبيدي داخل شقته بمنطقة بولاق الدكرور، في محافظة الجيزة شمال مصر، فجر الأحد.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس الاثنين، القبض على 5 متهمين بمقتل الضابط اليمني، بينهم 3 سيدات، في شقته بمحافظة الجيزة.

كما قالت في بيان إن المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة، حيث أقروا بسابقة تعرف اثنين منهم على المجني عليه واتفاقهما على سرقته بمساعدة الآخرين.

أقراص منومة

فاستغلا استضافة الضابط اليمني لهما بمنزله مساء الجمعة 16 فبراير، وقاما بدس أقراص منومة له داخل مشروب في محاولة لتخديره، وتمكين الآخرين من الدخول لمسكنه، وتهديده بسلاح أبيض، إلا أنه قاومهم فتعدوا عليه وأوثقوه وأسقطوه أرضاً، ما أدى لوفاته.

ثم استولوا على مبالغ مالية أجنبية ومحلية، وبعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية، فضلاً عن سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه ولاذوا بها بالفرار.

ووفق الداخلية المصرية، أرشد المتهمون عن جميع المسروقات والسيارة المستأجرة، والسلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات كانت بحوزتهم، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

بدورها أعلنت السفارة اليمنية في مصر أمس أنها تابعت منذ تلقيها بلاغ مقتل العبيدي وقائع وملابسات القضية، وقام ممثلو السفارة بالتنسيق والمتابعة مع الأجهزة الأمنية المختصة في مصر للوصول إلى حقائق الواقعة.

وقالت في بيان إن الأجهزة الأمنية المصرية تمكنت سريعاً من ضبط الجناة والمسروقات في فترة وجيزة، مضيفة أنه اتضح من نتائج التحقيق أن دوافع الجريمة جنائية بهدف السرقة.