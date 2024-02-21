شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة مساعدات عسكرية ألمانية تصل إلى الأردن لإرسالها لقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إلى قاعدة الشهيد موفق السلطي الجوية الأردنية (الأزرق)، طائرة مساعدات عسكرية ألمانية ثانية تحمل على متنها معدات طبية وأدوية لإرسالها إلى قطاع غزة.

وكان في استقبال الطائرة عند وصولها إلى القاعدة مساعد مدير عام الخدمات الطبية الملكية للشؤون الطبية والأقاليم العميد الطبيب سهل الحموري، والسفير الألماني في عمّان الدكتور بيرترام فون مولتكه.

وقال الدكتور مولتكه، في تصريح له، إن ألمانيا تستخدم جميع القنوات المتاحة لتقديم المساعدة الإنسانية وتخفيف معاناة أهالي قطاع غزة، مضيفا "أن المستشفيات الميدانية التابعة للقوات المسلحة الأردنية ضرورية لمساعدة الجرحى الفلسطينيين وإنقاذ الأرواح، ونحن فخورون بدعم عملها الشجاع".



وأشار مولتكه إلى أنه منذ شهر أكتوبر الماضي، ضاعفت الحكومة الألمانية مساعداتها الإنسانية للشعب الفلسطيني بأكثر من ثلاثة أضعاف وأرسلت عدة طائرات إغاثية إلى المنطقة، إلى جانب الجهود الدبلوماسية المستمرة لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل أكبر إلى غزة والتوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام.



وتأتي هذه المساعدات تأكيدًا على العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين، ودعماً للجهود الأردنية الإنسانية لمساندة الأهل والأشقاء في قطاع غزة تخفيفًا عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة، ودورها المحوري المهم الذي تقوم به في توحيد الجهود الدولية وإيصال المساعدات للقطاع.



وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة ومنذ بداية الحرب بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للأهل في قطاع غزة، حيث قامت وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بتسيير جسر جوي بواسطة طائرات سلاح الجو الملكي الأردني باتجاه مطار العريش الدولي والتي بلغت حتى الآن (42) طائرة، إضافة إلى (11) عملية إنزال جوي نُفذ جزء منها بالشراكة والتنسيق مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإنسانية، وذلك لأسناد القطاع الصحي وتمكينه من تقديم الخدمات العلاجية للمرضى والجرحى والمصابين.