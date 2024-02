شكرا لقرائتكم خبر عن "العدل الدولية".. الكويت تبين العواقب القانونية لانتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزارة الخارجية بدولة الكويت أنها تعتزم تقديم مرافعة دولة الكويت الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، لإصدار رأيها الاستشاري حول العواقب القانونية الناشئة عن انتهاكات القوة القائمة على الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة.#اليوم

مقدمو المرافعة

الدمام - شريف احمد - قدمت دولة الكويت اليوم الخميس، مرافعتها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لإصدار رأيها الاستشاري بشأن العواقب القانونية الناشئة عن انتهاكات القوة القائمة على الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة.يأتي ذلك بناءً على القرار الأممي بشأن "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية". وقدم المرافعة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي كل من سفير دولة الكويت في لاهاي علي الظفيري، ومندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير طارق البناي، ومساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية الوزير المفوض تهاني الناصر.