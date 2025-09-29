شكرا لبحثكم عن خبر القبض على مبتز هدد فتاة بصورها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ذكرت شرطة محافظة الحديدة أنها ألقت القبض على المدعو "يوسف سالم محمد دوم" (28 عاماً)، والمتهم بارتكاب جريمة تشويه سمعة المجني عليها "فداء إبراهيم أحمد عبد الله غالب" (25 عاماً).

وأوضحت الشرطة أن ما ارتكبه المتهم أدّى بالمجني عليها إلى الإقدام على الانتحار بتاريخ 24 سبتمبر الجاري، نتيجة ما تعرضت له من ضغط نفسي وتشويه سمعة.

وأكدت شرطة مديرية المنيرة أنها تمكنت من إلقاء القبض على المتهم، وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة بقية الملابسات، وستتم إحالته إلى العدالة فور استكمال الإجراءات القانونية اللازمة