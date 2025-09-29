تركي آل الشيخ يطلق فيديو ترويجي عالمي لموسم الرياض ٢٠٢٥ بعنوان “تحدي عدم التفاعل”

أطلق معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، فيديو عالميًا جديدًا تحت عنوان “تحدي عدم التفاعل” (Try Not To React)، وذلك في إطار الحملة الترويجية لموسم الرياض ٢٠٢٥. (http://www.instagram.com/p/DPJyVbXiCkc/)

الفيديو الذي جمع بين الترفيه والتحدي، قدّم مواجهة غير تقليدية بين نجمي المحتوى العالميين Speed وKSI، حيث حاول كل منهما الصمود دون إظهار أي ابتسامة أو ضحكة أو ردة فعل أمام مواقف مفاجئة وأجواء مشوقة. وتوزعت مراحل التحدي بين عدة مواقع رئيسية لموسم الرياض مثل منطقة بوليفارد وورلد ومهرجان صناع الترفيه (Joy Awards)، إلى جانب أجواء رياضة الملاكمة التي منحت التحدي طابعًا تنافسيًا مثيرًا زاد من حماس المتابعين.

كما كشف الفيديو عن إطلاق منطقة جديدة مخصصة لنجم التحديات وصانع المحتوى العالمي MrBeast (والذي شارك في الفيديو أيضاً)، والتي ستمنح الزوار فرصة عيش تجارب غير مسبوقة من التحديات المبتكرة، لتكون إحدى الإضافات البارزة في الموسم الجديد.

واختتم الفيديو بتتويج Speed بلقب التحدي بعد منافسة حامية مع KSI، في مشهد يعكس روح التنوع والابتكار الذي يميز موسم الرياض.

وجاء إطلاق هذا الفيديو ليؤكد أن النسخة المقبلة من الموسم ستكون أكثر إثارة وثراءً في المحتوى، مع حضور عالمي ومفاجآت تتجاوز توقعات الجمهور.