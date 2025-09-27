كيت ميدلتون تدعم المنتخب الإنجليزي للسيدات برياضة الرغبي وهي ترتدي قبعة رعاة البقر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 سبتمبر 2025 08:07 مساءً - حرَصت الأميرة كيت ميدلتون على دعم المنتخب الإنجليزي قبل إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للرغبي للسيدات، أمام نظيره الكندي، وذلك من خلال حسابها الخاص على "إنستغرام".
كما نشرت صورة لها مع اللاعبات ميغان جونز، إيلي كيلدون، جيس بريتش، وظهرن في الصورة وهن يرتدين قبعات رعاة بقر بيضاء تحمل رمز الفريق الأحمر، فيما ارتدت الأميرة كيت قبعة رعاة بقر مماثلة باللون الأحمر، بتصميم يشبه التاج في الأمام.
وقد تفاعل عددٌ كبير من مُشحعي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مع رسالة أميرة ويلز؛ حيث عبّروا عن إعجابهم بالفريق الإنجليزي، من خلال التعليقات. فقد كتب أحدهم: "حظاً موفقاً يا إنجلترا! لقد أسعدتمونا. القبعة جميلة عليكِ يا كاثرين". وجاء تعليق آخر: "فخورون بهم جداً".
ليرُد الحسابان الرسميان لفريقي "الورود الحمراء" و"الرغبي الإنجليزي" على "إنستغرام": "شكراً لدعمكم!" و"راعينا!" على التوالي.
وبدأت رسالته: "أنا وزوجتي نرسل أطيب تمنياتنا لفريق الورود الحمراء الإنجليزي وفريق الرغبي النسائي الكندي، بينما تستعدون لنهائي كأس العالم".
وأضاف في رسالته: "يا له من إنجاز رائع حققه كلا الفريقين بوصولهما إلى قمة هذه الرياضة، أعلم أن المشجعين على جانبي المحيط الأطلسي سيهتفون بفخر كبير ومساوٍ. أتمنى أن يفوز الفريق الأفضل، وأن تلعبوا بروح رياضية وعزيمة وإصرار حقيقيين، يجعلان من الرغبي لعبة رائعة للمشاهدة. مهما كانت النتيجة؛ فقد حققتم بالفعل فخراً لبلديكم. بالتوفيق لكم جميعاً. تشارلز".
يُذكر أن المنتخب الإنجليزي للسيدات في رياضة الرغبي، قد فاز على المنتخب الفرنسي الأسبوع الماضي. ويواجه فريق "الورود الحمراء" منتخب كندا في النهائي.
ويحتل الفريق الإنجليزي حالياً المركز الأول عالمياً، بعد فوزه في 32 مباراة، وكان قد سبق له أن خاض ثمانية نهائيات لكأس العالم، وفاز باللقب في عامي 1994 و2014، ضد منتخب كندا.
الأميرة كيت تتغيب عن المباراة النهائية لكأس العالم للرغبي للسيداتوكانت الأميرة كيت ميدلتون قد وجّهت رسالة دعم للمنتخب الإنجليزي، أكّدت من خلالها أنها ستغيب عن حضور المباراة، وقالت في رسالتها: "حظاً موفقاً لإنجلترا، أتمنى كلّ التوفيق للفريق في نهائي كأس العالم للرغبي للسيدات في تويكنهام اليوم. نحن فخورون بكم جداً".
الأميرة كيت ودعم المنتخب الإنجليزيليست أميرة ويلز عاشقة لـ رياضة الرغبي فقط، وهي الرياضة التي تشبه إلى حدٍّ ما، كرة القدم الأمريكية؛ بل هي أيضاً راعية ملكية لاتحاد الرغبي لكرة القدم "RFU". وكان قد سبق لها أن شاركت في كأس العالم للرغبي للسيدات لدعم منتخب إنجلترا، والذي يُطلق عليه "الورود الحمراء"، في مباراته ضد المنتخب الأسترالي في ملعب أمريكان إكسبريس.
الملك تشارلز يبعث برسالة لتشجيع الفريقولم تكن أميرة ويلز العضو الوحيد في العائلة المالكة البريطانية الذي حرَص على تهنئة فريق الرغبي قبل إقامة المباراة؛ حيث كان الملك تشارلز قد أصدر بياناً في وقت سابق اليوم، تمنى فيه لكلٍّ من فريق الورود الحمراء والفريق الكندي كلّ التوفيق.
