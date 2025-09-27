أحمد السقا ينجو من حادث سير مروّع وتهشم سيارته

تطورات الحالة الصحية لـ أحمد السقا

أحمد السقا يحصد جائزتان في أسبوع واحد

https://www.instagram.com/p/DO8sQgVDFKM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DO8sQgVDFKM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DO8sQgVDFKM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

متى يعود أحمد السقا لنشاطه الفني بعد الحادث؟

‏"هيروشيما" عمل منتظر لـ أحمد السقا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 سبتمبر 2025 10:06 مساءً - تعرض الفنانلحادث سير، خلال عودته إلى منزله، حيث تهمشت سيارته بشكلٍ كبير، فيما خضع لبعض الفحوصات الطبية اللازمة، قبل العودة إلى منزله.وكشف، مدير أعمال أحمد السقا، في تصريحات تلفزيونية، أنّ الأخير تعرض لحادث، أمس عقب صلاة الجمعة، حيث اصطدمت السيارة في حاجز خرساني، حيث أصيب بإصابة طفيفة للغاية، إذ أنه في منزله حاليًا، وسيعود للممارسة نشاطه الفني بشكلٍ طبيعي.ويأتي ذلك، بعدما حصد جائزتين الأسبوع الماضي، الأولى جائزة أفضل ممثل في حفل جوائز دير جيست، وأخرى في مهرجان الفضائيات العربية، وسط حفاوة كبيرة من أصدقاءه ومحبيه.ومن المُقرر أنّ يستأنف أحمد السقا، نشاطه الفني خلال الأيام القليلة المُقبلة، لاسيما وأنه سيُقدم عرضًا مسرحيًا بعنوان "وهنا القاهرة" مطلع شهر أكتوبر المقبل، بمشاركة عددًا من الفنانين أبرزهم هند صبري ويسرا اللوزي.مسرحية "وهنا القاهرة"، من المُقرر عرضها يوم 1 أكتوبر المُقبل، على مسرح أركان بالقاهرة، وهي بطولة مجموعة من المواهب الشابة والجديدة، ويشارك في هذا الموسم مجموعة من النجوم، وهم: أحمد السقا، وهند صبري، ويسرا اللوزي، وإنجي المقدم، والعمل تأليف وإخراج رشا الجمال، تُناقش قضايا مجتمعية في قالب فني لايت كوميدي، مكوّنة من 6 عروض مختلفة ومتنوّعة، على مدار ساعة ونصف الساعة تقريباً، منها عرض بعنوان: "حوت مدينة نصر"، و"40 شتا"، و"الشيطان همام"، وسبق وشاركت في المهرجان القومي للمسرح عام 2021.

في سياق آخر، يخوض الفنان أحمد السقا تجربة سينمائية جديدة بعنوان "هيروشيما"، والذي يتعاون من خلاله بالمخرج أحمد نادر جلال، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققاه معاً في ‏فيلمه الأخير "أحمد وأحمد" وحصول أحمد السقا على جائزة أفضل ممثل عن دوره في هذا الفيلم في مهرجان الفضائيات في دورته الـ 16 التي أقيمت خلال الأيام الماضية.

ويعد فيلم "هيروشيما" من نوعية أفلام الأكشن والغموض، حيث يُسلط الضوء على خطورة التكنولوجيا عندما تستخدم بشكل خاطئ، وتأثيرها السلبي على العلاقات ‏الإنسانية، وتأثيرها المدمر على المجتمع.

ويُشارك في بطولة الفيلم عدد آخر من الفنانين، منهم: ياسمين رئيس، حنان مطاوع، دياب، عمرو عبد الجليل، علاء مرسي، ناهد السباعي، هدى الإتربي، وعدد كبير ‏من الفنانين والشباب، إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف وإنتاج أيمن بهجت قمر وأحمد بدوي وزيد الكردي.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».