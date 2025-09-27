المريخ يسقط أمام لوبوبو بعد طرد مثير للجدل!

خسر المريخ السوداني بهدف قاتل أمام سانت لوبوبو الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا، بعد طرد مبكر لمدافعه فادي كوليبالي عند الدقيقة 28 بقرار أثار الكثير من الجدل.

ورغم النقص العددي، لعب المريخ بشجاعة وهدد مرمى الخصم في أكثر من فرصة خطيرة، لكن الحظ لم يكن في صفه.

جماهير المريخ تترقب لقاء الإياب الحاسم بعد أسبوع في ملعب شهداء بنينا ببنغازي الليبية، حيث الأمل قائم في قلب النتيجة وانتزاع بطاقة التأهل.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

