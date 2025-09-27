بالفيديو.. بعشرة لاعبين المريخ يخسر أمام سان لوبوبو في ذهاب الدوري التمهيدي لإبطال أفريقيا.. شاهد ملخص المباراة وفرص المريخ الضائعة

- 1/2
خسر المريخ السوداني, عصر اليوم السبت أمام مضيفه سان لوبوبو الكنغولي, بهدف دون رد في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد لعب المريخ منقوصاً منذ منتصف الشوط الأول بعد طرد لاعب خط وسطه المالي فادي كوليبالي, بالبطاقة الحمراء.
واستقبلت شباك حارس المريخ أبوجا, هدفاً في الدقائق الأخيرة من المباراة من معكوسة لم يتعامل معها الدفاع بالشكل المطلوب لتنتهي عليه المباراة, في انتظار الحسم السبت, المقبل على ملعب شهداء بنينا بليبيا.
محرر موقع النيلين, رصد مقطع فيديو من تحليل للمباراة قدمه المحلل أيمن يماني, أبرز فيه الفرص الضائعة للمريخ والتي كانت كفيلة بحسم المباراة من شوطها الأول.
