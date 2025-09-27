الحفل الأول لـ محمد الحلو بالأوبرا المصرية بعد عام ونصف من الخلافات

موعد حفل محمد الحلو بدار الأوبرا المصرية

https://www.instagram.com/p/BzD_RDBn9sr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/BzD_RDBn9sr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/BzD_RDBn9sr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

هل يُشارك محمد الحلو في مهرجان الموسيقى العربية 2025؟

ما قصة خلاف محمد الحلو مع دار الأوبرا؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 سبتمبر 2025 10:06 مساءً - يعود الفنانللوقوف على خشبة المسرح الكبيرمن جديد، بعد مرور نحو عامٍ ونصف العام تقريباً من فترة غيابٍ تام عن ذلك الصرح؛ لوجود خلافات منذ فبراير لعام 2024، تسببت في شعوره الشديد بالغضب، وقراره بعدم إحياء حفلات مُجدداً بداخلها، قبل أن يعقد جلسة صلح، ويُجمد موقفه.ويُحيي الفنانحفلاً غنائياً ضخماً يوم 6 أكتوبر، داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة الثنائي هاني شاكر ومحمد ثروت، وبمصاحبة أوركسترا موسيقي يقوده المايسترو علاء عبدالسلام، فيما يأتي هذا الحفل برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.ومن المُقرر أن يشدو محمد الحلو بمجموعة من أبرز أغانيه الشهيرة، التي حظيت بنجاحٍ كبير طوال العقود الماضية؛ حيث يُحضّر لعددٍ من المفاجآت، لاسيّما وأنّ الحفل يشهد عودته إلى المسرح الكبير بعد فترةٍ من الغياب.ويترقب قطاعٌ كبير من الجمهور إعلان الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام، عن قائمة المطربين المشاركين في الدورة الـ33 من مهرجان الموسيقى العربية، المُقرر انعقادها في الفترة من 16 إلى 25 أكتوبر المُقبل، وسْط آمال بإدراج اسمه ضمن القائمة، باعتباره واحداً من أبرز نجوم المهرجان في السنوات الأخيرة.ومن المُقرر أن تستضيف دار الأوبرا، غداً، مؤتمراً صحافياً؛ للإعلان عن تفاصيل الدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، ويديرها المايسترو تامر غنيم، بحضور عدد من أعضاء اللجنة العليا، منهم: المايسترو أمير عبدالمجيد، الدكتور عماد عاشور، محمد الحلو، الشاعر جمال بخيت، الإعلامية جاسمين طه، الدكتور أحمد عاطف، الدكتور سعيد كمال.يمكنك قراءة.. "الخليج 365" تكشف كواليس مكالمة علي الحجار لـ محمد الحلو بعد أزمة حفل "100 سنة غنا"وكان الفنانقد سبق واعتذر عن الانسحاب من حفل الفنان علي الحجار، ضمن مشروع "100 سنة غنا" بدار الأوبرا المصرية في فبراير لعام 2024 بشكلٍ مفاجئ، بسبب أزمة مع المايسترو هشام جبر، قائد الفرقة الموسيقية للحفل.وقالفي مقطع فيديو آنذاك: "لسه راجع من الأوبرا، المفروض كنت هشارك في حفلة أخويا وحبيب عمري علي الحجار، لكن اكتشفت أن الأغنية اللي كان المفروض أغنيها (لا مش أنا اللي أبكي) للموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب، الطبقة التي استخدمها المايسترو، منخفضة جداً، وهي طبقة نسائية لا تناسبني، وكلمتُ المايسترو هشام جبر، وهذه هي المرة الأولى التي أعرف عنه شيئاً، قال لي إنه واخدها من الأستاذ عبدالوهاب. هنا عرَفتُ أنه مش مضبوط. فأنا آسف، أنا مش موجود، أنا قاعد لحد الساعة واحدة صباحاً في البروفة، كنت منتظر إن الطبقة يزودوها، يزودوها (تون) واحد، لكن قالوا لي لا مش هنقدر نشتغل تاني، وأنا نفسي مش هقدر أغني من دون بروفة؛ فاقترحوا نعمل بروفة تاني قبل الحفلة مباشرة، أو ما يعملوش، لكن ده مش أنا، أنتم عارفيني كويس، وأنا آسف جداً للأستاذ الكبير علي الحجار".وقبل نحو شهرين، تدخّل الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، في تلك الأزمة، ونجح في حلها وتسوية الخلاف بين الأطراف. فيما تصالح محمد الحلو، وتراجع عن موقفه المسبق، بعدم إحياء حفلات داخل دار الأوبرا.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»