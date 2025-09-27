القوات المشتركة تعتذر لأهالي المزارع في كردفان وتتعهد بالتعويض الكامل

تتقدم القوات المشتركة باعتذارها العميق إلى أهلنا أصحاب المزارع في كردفان، في المناطق التي شهدت عمليات ومعارك شرسة ضد المجرمين والقتلة الجنجويد.

نُدرك حجم الضرر الذي لحق بمزارعكم التي تعبتم عليها، ونؤكد أن لكل صاحب حقٍ حقه، ولن يضيع حق أحد، فحقوقكم محفوظة بإذن الله حتى يتم التأمين الكامل للأرض والديار.

وفي هذه الأيام التي لا تزال المعارك فيها دائرة، نُناشدكم بالحرص على سلامتكم قبل كل شيء، وألا تُخاطروا بأرواحكم. عودتكم إلى دياركم ومزارعكم ستكون بعد استكمال عمليات التأمين، وعندها ستتعهد القوات المشتركة بأن يُعوّض كل متضرر ويأخذ حقه كاملاً غير منقوص .

أنتم أهل الأرض والزراعة الذين تعملون ليل نهار لتوفير القوت والعيش الكريم، ووجودكم يمثل روح الوطن وكرامته.

نسأل الله أن يحفظكم، وأن ينصر أبناءكم الأبطال في الميدان، منصورين بعون الله وتوفيقه، فما النصر إلا من عند الله الأحد.