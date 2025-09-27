الزراعة والري تصدر إنذاراً أحمر بخطورة قصوى لفيضانات متوقعة

- 1/2
أصدرت وحدة الإنذار المبكر للإدارة العامة لشؤون مياه النيل، وزارة الزراعة والري اليوم، إنذاراً باللون الأحمر من خطورة قصوى في كل من الولايات التالية: النيل الأبيض والخرطوم ونهر النيل، حيث يُتوقع فيضانات على امتداد الشريط النيلي نتيجة لزيادة الوارد من النيلين الأزرق والأبيض.
وأوضحت الإدارة العامة لشؤون مياه النيل أن هذه الفيضانات متوقعة اليوم السبت، وقدرت الإدارة العامة لشؤون مياه النيل أن الفيضانات قد تستمر الى الساعة العاشرة من مساء الاثنين 29 سبتمبر.
وحذّرت الإدارة العامة لشؤون مياه النيل أنه قد تغمر المياه الحقول والوديان، لذلك من الضروري تجنب الأماكن المنخفضة، والتأكد من نقل المحاصيل والأعلاف والحيوانات إلى أماكن مرتفعة ومقاومة للمياه.
كما نبهت الإدارة، المواطنين إلى أهمية حفظ المستندات المهمة والطعام والماء ومستلزمات الطوارئ في حاويات مقاومة للماء.
وشددت شؤون مياه النيل على المواطنين بأخذ الحيطة والحذر من مياه الفيضانات لأنها قد تتلامس مع خطوط الكهرباء مما يشكل خطر الصعق الكهربائي.
وأكدت أهمية تنفيذ تعليمات السلطات إذا أصدرت أمراً بالإخلاء لضمان سلامة المواطنين.
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
