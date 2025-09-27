أوكرانيا: قصفنا محطة لضخ النفط في روسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسؤول أمني أوكراني، اليوم السبت، إن طائرات مسيرة أوكرانية بعيدة المدى قصفت محطة لضخ النفط في منطقة "تشوفاشيا" الروسية، مما تسبب في اندلاع حريق وتعليق عملياتها.

وأضاف المسؤول لوكالة رويترز للأنباء أن جهاز الأمن الأوكراني يواصل قصف منشآت النفط في روسيا.

وتعلن أوكرانيا، من حين لآخر، استهداف منشآت للطاقة في عمق روسيا مستخدمة طائرات مسيرة بعيدة المدى.

حصلت آخر تلك الهجمات، أمس الجمعة، وأكدت السلطات الروسية أن طائرات استهدفت مصفاة للنفط في جنوب البلاد.

وقالت السلطات المحلية في منطقة كراسنودار إن حريقا صغيرا اندلع في مصفاة "أفيبسكي" وإن أجزاء من طائرة مسيرة سقطت داخل المنشأة.