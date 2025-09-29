انت الان تتابع خبر النائب المالكي يرد على اتهامه بالتخطيط لاستهداف السيد الصدر: افتراءات وأباطيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المالكي في بيان ورد لـ الخليج 365، "مرةً أخرى يُطلُّ علينا المدعو (علي فاضل) بافتراءاتٍ وأباطيل، في محاولةٍ لخلق فتنةٍ جديدةٍ يستفيدُ منها مشغِّلُوهُ — الأعداءُ من الصهاينةِ وأتباعهم — لخلط الأوراق وزعزعة استقرار بلدنا وشعبنا، والتأثير في الاستحقاق الانتخابي القادم".وأضاف المالكي، "فمن يصدّق أنّنا نُضمرُ السوءَ لسماحةِ السيد مقتدى الصدر (أعزه الله) وعائلتِه الكريمة، ونحنُ ننتمي إلى هذه المدرسة الشريفة — مدرسة الشهيدين الصدرين (رضوانُ اللهِ عليهما) — بفكرها النير ومنهجها القويم في التضحية والجهاد والشهادة؟".

وتابع المالكي، "إننا إذْ ندينُ بشدّةٍ الأساليبَ الرخيصةَ التي تلجأُ إليها جهاتٌ مشبوهةٌ داخليةٌ وخارجيةٌ بغرضِ استهدافِ السلم الأهلي والإساءةِ إلى الرموز الوطنية، نُؤكِّدُ للرأي العام، وبالأخصّ للأخوةِ الصدريين، أنّ هذه الأكاذيبَ محضُ افتراءٍ ومحاولةٌ يائسةٌ لتعكير أجواءِ التقارب الوطني وخطواتِ التهدئة التي نسعى إليها من أجل استقرارِ البلاد".

وأوضح المالكي، "وسنلاحقُ كلَّ من يقفُ وراءَ هذه الادعاءاتِ أو يروِّجُ لها وفقَ السياقاتِ الدستوريةِ والقانونيةِ، أيا كانَ مَن يَحميهم أو يُغذّيهم ويدفعُهم لاختلاقِ الفتنِ وبثِّ السمومِ والكراهية".

يشار الى ان المدون علي فاضل اتهم في مقطع فيديو جديد النائب ياسر المالكي بالتخطيط لاستهداف السيد الصدر باستخدام طائرة مسيرة.

