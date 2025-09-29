أخطاء شائعة في المكياج تجعلك تبدين أكبر سناً وكيفية تصحيحها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 سبتمبر 2025 11:11 صباحاً - في عالم الجمال، تبحث كل امرأة عن سر الإطلالة الشبابية المشرقة التي تضفي على ملامحها إشراقة طبيعية وجاذبية لا تُقاوَم. ولكن، في بعض الأحيان، قد تتحول خطوات بسيطة في المكياج من وسيلة للتجميل إلى سبب غير متوقع لظهور علامات التقدم في السن على الوجه. ولأن المكياج هو فن قائم على التوازن والدقة، فإن أي خطأ صغير في اختيار المستحضرات أو طريقة تطبيقها قد يضيف سنوات إضافية إلى مظهرك من دون قصد.

المرأة التي تسعى للحفاظ على شبابها تعرف أن الأمر لا يتعلق فقط بالعناية بالبشرة، بل أيضاً بفن إتقان المكياج؛ فالسر يكمن في معرفة ما يجب تجنبه بقدر ما يكمن في معرفة ما يجب اعتماده. لذلك؛ دعينا نكشف لك أبرز الأخطاء الشائعة في المكياج التي تجعلك تبدين أكبر سناً، مع خطوات عملية وبسيطة لتصحيحها؛ حتى تحصلي دائماً على إطلالة ناعمة، أنيقة، وشابة.

كريم الأساس الثقيل والمبالغة في التغطية

كريم الأساس الثقيل يبرز التجاعيد

الخطأ: كثيرات يعتقدن أن التغطية الكاملة تخفي العيوب، لكنها في الواقع تبرز التجاعيد وتمنح البشرة مظهراً مرهقاً.

التصحيح: استخدمي كريم أساس بتركيبة مرطبة خفيفة، ووزِّعيه بطبقة رقيقة. اكتفي بالكونسيلر على الهالات أو البقع الداكنة فقط. لمسة طبيعية دائماً تعطي شباباً أكبر من التغطية المبالغ فيها.

البودرة على كامل الوجه

الخطأ: تغطية الوجه كله بالبودرة تمتص إشراقته وتمنحه جفافاً واضحاً.

التصحيح: وزعي القليل منها فقط على منطقة الجبهة والأنف والذقن "T-zone"، أو استخدمي بودرة شفافة بتركيبة خفيفة. تذكري أن البشرة المضيئة تعكس شباباً وحيوية.

تحديد العيون بالأسود الداكن

تحديد العيون بالأسود الداكن يجعل العيون أصغر

الخطأ: رسم العين بالكامل بالكحل الأسود يعطي مظهراً قاسياً ويجعل العينين أصغر.

التصحيح: استبدلي به الكحل البني أو الرمادي، وركزي على الجفن العلوي فقط. لإضفاء اتساع؛ استخدمي قلماً أبيضَ أو بيج على الخط الداخلي السفلي، مع لمسة ماسكرا لإبراز الرموش.

أحمر الشفاه الداكن جداً أو اللامع

الخطأ: الألوان الداكنة واللامعة تبرز الخطوط الدقيقة حول الشفاه وتقلل من امتلائها.

التصحيح: اختاري درجات أحمر شفاه وردية أو خوخية أو نيود فاتحة بلمسة ساتان أو مطفية ناعمة. يمكنك إضافة طبقة رقيقة من الغلوس في منتصف الشفاه لتعزيز الامتلاء.

الحواجب الرفيعة أو المرسومة بقسوة

الخطأ: حواجب رفيعة جداً أو سميكة ومرسومة بشكل غير طبيعي تظهر الوجه أكبر سناً.

التصحيح: حافظي على شكل الحاجب الطبيعي واملئي الفراغات بخطوط صغيرة تشبه الشعر. يُفضل استخدام جيل شفاف أو ملون لتثبيت الشعيرات من دون مبالغة.

ظلال العيون الداكنة أو اللامعة بشكل مفرط

ظلال العيون الداكنة أة اللامعة تبرز ترهل العين

الخطأ: الألوان الداكنة جداً أو الجليتر القوي يبرزان ترهل الجفن.

التصحيح: جربي درجات ظلال عيون حيادية فاتحة مثل العاجي، الوردي، البيج الدافئ، أو الذهبي الناعم. لمسة من الهايلايتر عند زاوية العين الداخلية تمنحك مظهراً أكثر انتعاشاً.

البلاشر في مكان خاطئ

الخطأ: وضع البلاشر أسفل الخدين أو بكمية كبيرة يعطي الوجه مظهراً مترهلاً.

التصحيح: وزعي البلاشر على تفاحتي الخدين مع سحبه قليلاً باتجاه الصدغين. الألوان الخوخية والوردية الطبيعية تمنح إشراقة وصحة للبشرة.

إهمال الهايلايتر أو المبالغة فيه

الخطأ: تجاهله يجعل الوجه باهتاً، والإفراط في استخدامه يبرز التجاعيد والمسام.

التصحيح: ضعي لمسة خفيفة على عظمتي الخدين، جسر الأنف، وقوس الشفاه. الهدف هو إشراقة ناعمة وليست لمعاناً مبالغاً فيه.

تجاهل ترطيب البشرة قبل المكياج

الحرص على ترطيب البشرة بكريم مناسب قبل الاستخدام

الخطأ: تطبيق المكياج على بشرة جافة يسرع بروز الخطوط والتشققات.

التصحيح: احرصي دائماً على ترطيب البشرة بكريم مناسب قبل المكياج، واستخدمي برايمر مرطب لتنعيم الملمس وإطالة ثبات المستحضرات.

الماسكرا المتكتلة أو إهمال الرموش

الخطأ: الماسكرا الكثيفة والمتكتلة تثقل العين، بينما إهمال الرموش يترك العين باهتة.

التصحيح: استخدمي ماسكرا تمنح الطول والانفصال بدلاً من الكثافة الثقيلة، ومرريها بحركات خفيفة من الجذور إلى الأطراف.

نصائح ذهبية لمكياج شاب وحيوي