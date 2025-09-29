اخبار الخليج / اخبار الإمارات

"الهوية والجنسية" تعلن عن تعديلات وإضافات جديدة على تأشيرات الدخول

0 نشر
0 تبليغ

"الهوية والجنسية" تعلن عن تعديلات وإضافات جديدة على تأشيرات الدخول

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن تعديلات وإضافات جديدة على تأشيرات الدخول على النحو التالي: 

١. إضافة 4 أغراض جديدة لتأشيرات الزيارة: للمتخصصين في الذكاء الاصطناعي، الترفيه، الفعاليات، السفن السياحية وقوارب النزهة.

٢. تصريح إقامة الحالات الإنسانية يمنح لمدة عام واحد، مع إمكانية التمديد بقرار من الهيئة، وفق شروط محددة.

٣. إقامة الأرملة أو المطلقة الأجنبية تمنح لمدة عام، مع إمكانية التمديد لمدة مماثلة وفق شروط محددة.

٤. تأشيرة زيارة صديق أو قريب تتيح استضافة صديق أو قريب من الدرجة الأولى وحتى الثالثة استناداً لدخل الضامن.

٥. تأشيرة استكشاف فرص تأسيس الأعمال تشترط الملاءة المالية لتأسيس شركة أو وجود حصة في شركة قائمة خارج الدولة أو ممارس المهنة بشكل احترافي.

٦. تأشيرة سائقي الشاحنات تشترط وجود ضامن وضمان صحي ومالي.

٧. جداول واضحة لمدد البقاء المصرح بها لكل تأشيرة وصلاحيات التمديد.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا