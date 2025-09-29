"الهوية والجنسية" تعلن عن تعديلات وإضافات جديدة على تأشيرات الدخول

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن تعديلات وإضافات جديدة على تأشيرات الدخول على النحو التالي:

١. إضافة 4 أغراض جديدة لتأشيرات الزيارة: للمتخصصين في الذكاء الاصطناعي، الترفيه، الفعاليات، السفن السياحية وقوارب النزهة.

٢. تصريح إقامة الحالات الإنسانية يمنح لمدة عام واحد، مع إمكانية التمديد بقرار من الهيئة، وفق شروط محددة.

٣. إقامة الأرملة أو المطلقة الأجنبية تمنح لمدة عام، مع إمكانية التمديد لمدة مماثلة وفق شروط محددة.

٤. تأشيرة زيارة صديق أو قريب تتيح استضافة صديق أو قريب من الدرجة الأولى وحتى الثالثة استناداً لدخل الضامن.

٥. تأشيرة استكشاف فرص تأسيس الأعمال تشترط الملاءة المالية لتأسيس شركة أو وجود حصة في شركة قائمة خارج الدولة أو ممارس المهنة بشكل احترافي.

٦. تأشيرة سائقي الشاحنات تشترط وجود ضامن وضمان صحي ومالي.

٧. جداول واضحة لمدد البقاء المصرح بها لكل تأشيرة وصلاحيات التمديد.