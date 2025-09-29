جينيفر لوبيز تعلق على انفصالها من بن أفليك: أفضل شيء حدث لي على الإطلاق

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 سبتمبر 2025 11:11 صباحاً - حلَّت جينيفر لوبيز Jennifer Lopez ضيفة الإعلامي لي كوان ببرنامج Sunday Morning، المذاع على قناة CBS News. وخلال اللقاء تحدثت لوبيز صراحةً عن طلاقها من بن أفليك Ben Affleck، والخبرات الشخصية التي اكتسبتها خلال تلك الفترة، حيث وجدت في هذا الطلاق جانباً إيجابياً عميقاً.

ماذا قالت جينيفر لوبيز عن انفصالها من بن أفليك؟

خلال اللقاء، تحدثت جينيفر لوبيز، البالغة من العمر 56 عامًا، انفصالها عن أفليك، البالغ من العمر 53 عامًا، بأنه أفضل شيء حدث لها على الإطلاق، لأنه غيّرها، وساعدها على النضوج بالطريقة التي كانت تحتاجها.

الانفصال وقت العمل على فيلم Kiss of the Spider Woman

عملت جينيفر لوبيز على فيلمها Kiss of the Spider Woman- الذي يعمل أفليك كمنتج منفذ له- خلال فترة عصيبة من حياتها، وهي الانفصال عن زوجها السابق بن أفليك والسير في إجراءات الطلاق الذي انتهى في يناير الماضي، وقت عرض الفيلم لأول مرة في مهرجان صندانس السينمائي.

وعما شعرت به خلال تصويرها الفيلم في تلك الظروف التي مرت بها قالت: "لقد كان وقتًا عصيبًا حقًا. في كل لحظة في موقع التصوير، وفي كل لحظة كنت أؤدي فيها هذا الدور، كنت أشعر بسعادة غامرة"، ولكنها عندما كانت تعود للمنزل تتلاشى هذه السعادة، وكانت تقول لنفسها: "كيف لي أن أتأقلم مع هذه الظروف؟".

جينيفر لوبيز وبن أفليك: حب وهجر ثم زواج وطلاق

التقى الثنائي الشهير بـ "بينيفر" أول مرة عام 2002، ومن هنا اندلعت شرارة الحب بينهما، لكن هذه القصة لم تنته النهاية السعيدة على الرغم من التخطيط للخطوبة والزواج، فقد انفصلا عام 2004، وسار كلٌ منهما في طريقه بعلاقات جديدة.

تزوجت لوبيز من مارك أنتوني من عام 2004 وحتى عام 2014، ولديهما توأم ماكس وإيمي. أما بن أفليك فقد تزوج من جينيفر غارنر من عام 2005، حتى عام 2018، وأنجبا فيوليت، وسيرافينا، وصامويل.

عاد الثنائي لقصة حبهما مرة أخرى عام 2021، وتزوجا عام 2022، ولكن كالقصة الأولى انتهى زواجهما بعد عامين، حيث انفصلا مجدداً في أبريل 2024، وقد تقدّمت لوبيز بطلب الطلاق في أغسطس من نفس العام، مشيرةً إلى خلافات لا يمكن حلها، وتم الانفصال رسمياً في فبراير 2025.

قرر الزوجان الانفصال في النهاية، وتقدمت لوبيز بطلب الطلاق بعد عامين بالضبط، وتم الطلاق رسمياً بينهما في يناير الماضي، وأعلنت المحكمة العليا لمقاطعة لوس أنجلوس في فبراير أن زواج أفليك من لوبيز قد تم حله، وأن الزوجين أصبحا عازبين قانونياً، وفقاً لوثائق المحكمة التي حصلت عليها مجلة People.

قصة فيلم Kiss of the Spider Woman

تدور أحداث الفيلم حول فالنتين، وهو سجين سياسي خلال الحرب الأهلية في الأرجنتين في الثمانينيات، يتقاسم زنزانة مع مولينا. تنشأ رابطة غير متوقعة عندما يروي مولينا قصة موسيقية هوليودية من بطولة إنغريد لونا.

يشارك لوبيز في بطولة الفيلم كل من دييغو لونا، الذي غاب عن العرض، وتوناتيو. هذا ولم يتم تحديد موزع أو تاريخ إصدار الفيلم.

ويُعتبر الفيلم إعادة تصور لفيلم جون كاندر وفريد إيب وتيرينس ماكنالي المقتبس من رواية الكاتب الأرجنتيني مانويل بويج عام 1976، وأيضاً فيلم غير موسيقي عام 1985 مقتبس من الرواية نفسها بطولة ويليام هيرت وراؤول جوليا وسونيا براغا.

ويصف ملخص رسمي لمهرجان صندانس السينمائي للفيلم الجديد ما يلي: "دراما تاريخية وسياسية غنية بالنصوص مع الإسراف الملون المبهرج لموسيقى هوليوود القديمة"، وأضاف الملخص: "لوبيز هي سارقة مذهلة للمشهد في أداء مميز لمسيرتها المهنية بدور لونا/أورورا، مع أرقام موسيقية مذهلة تؤكد براعة رقصها وصوتها".

وفي مقابلة على برنامج Live with Kelly and Mark في مايو من العام الماضي، وصفت لوبيز الفيلم بأنه مرهق لأنها تقوم فيه بالغناء والرقص.

جينيفر لوبيز تتحدث عن صعوبات تصوير Kiss of the Spider Woman

تحدثت جينيفر لوبيز عن الفيلم خلال عرضه الأول بمهرجان صندانس السينمائي في يناير الماضي، وعن التحدي الذي عاشته لتصوير أغاني الفيلم بلقطة واحدة؛ مؤكدة أن المُخرج بيل كوندون كان يريد تصوير الأغاني في لقطة واحدة مثل المسرحيات الموسيقية الكلاسيكية التي تم تصويرها؛ وَفقاً لما جاء بـ"PEOPLE".

وأوضحت لوبيز أنها حينما ترى ما قدّمته، تشعر بالدهشة، وبأنه أمرٌ رائع مثلما كانت تراه في المسرحية الموسيقية وهي بعمرٍ صغير، مؤكدة أن ما قدّمته على الرغم من أنه تحدٍّ إضافي، إلا أنه مُبهج وكان عليها أن تُقدّمه بشكلٍ صحيح، وحينما تنجح سيراه الجميع ويندهش مثلها.

وخلال تصريحاتها أيضاً، تحدثت لوبيز عن المشاهد الصعبة التي جمعتها بالفنان دييغو لونا أثناء أدائهما على المسرح؛ قائلة إن المسارح التي كانوا يصورون عليها شديدة الانحدار، وكانت تسقط باستمرار هي ودييغو لونا، موضحة أن الأمر كان أشبه بالكابوس وصعباً للغاية، وأنهما فعلا ما بوسعهما على مدار ساعات التصوير. وأضافت، أن الأمر كان صعباً وبشكلٍ خاص الأفلام المستقلة؛ حيث يكون لدى صُناع الأفلام وقت محدود ومال محدود. مستكملة: "وخلال ذلك عليك أن تحصل على ما تُريد حتى ينجح الفيلم، وإنه لضغط كبير حتى تُحقق النجاح، وهذا ما حدث في ذلك الفيلم، وقد حقق فريق العمل النجاح".

