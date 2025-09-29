تصريحات ناريّة من جوليا روبرتس تصدم هوليوود. من هو الممثّل الذي لا تستطيع مشاركته في أيّ عمل مجدّدًا؟

تُعد النّجمة الهوليووديّة جوليا روبرتس واحدة من أبرز ممثّلات جيلها، وقد تعاونت خلال مسيرتها مع عدد كبير من نجوم الشّاشة. ورغم أنّ لديها ذكريات جميلة في ما يخصّ معظم أفلامها، فقد اعترفت بوجود تجربة واحدة سيّئة مع ممثّل لم تتمكّن من العمل معه مجدّدًا، وذلك خلال حديثها إلى صحيفة نيويورك تايمز.

فالمقصود هو الممثّل نيك نولتي الّذي شاركها بطولة فيلم “I Love Trouble” عام ١٩٩٣. ورغم نجاح الفيلم على الشّاشة الكبيرة، كان ما جرى في الكواليس عكس ذلك تمامًا. وقالت روبرتس بصدق: “لقد كان الأمر كابوسًا، كنّا نكره بعضنا بعضًا”.

وأضافت موضحة: “منذ اللحظة الّتي التقيته فيها بدأنا نتشاجر، وبشكل طبيعيّ كان بعضنا يثير أعصاب بعض. هو قد يكون جذّابًا ولطيفًا أحيانًا، لكنّه أيضًا مثير للاشمئزاز بشكل مطلق. سيكرهني بسبب هذا الكلام، لكنّه يبدو وكأنه يتعمّد إبعاد النّاس عنه”.

هذه ليست المرّة الوحيدة الّتي تمرّ فيها بطلة فيلم Pretty Woman بتجربة صعبة في موقع تصوير. فقد كشفت قبل أشهر قليلة عن موقف متوتّر مع ممثّل آخر خلال عمل مختلف، لكنّها رفضت هذه المرّة الكشف عن هويّته.

وروت الحادثة قائلة: “صرخ في وجهي قائلًا: (إخرسي! ما مصيبتك؟) بعد أن أزعجته أصوات فريق التّصوير. كنت مصدومة تمامًا، فأنا لا أتكلّم بهذه الطّريقة إلّا عندما أنقل ما قاله شخص آخر. عندها خيّم الصّمت على المكان وساد توتّر كبير، ثمّ واصلنا العمل”.