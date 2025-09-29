ارتفاع حصيلة ضحايا التدافع في الهند

ابوظبي - سيف اليزيد - ارتفع عدد القتلى في أعقاب تدافع وقع في تجمع إلى 40 شخصاً، بينما يعالج المسعفون ما لا يقل عن 124 مصاباً في المستشفيات، بحسب ما قاله وزير الصحة في ولاية تاميل نادو الجنوبية يوم الأحد.

وقال ما سوبرامانيان لوكالة أنباء أسوشيتد برس إن 36 ضحية كانوا قد توفوا عندما تم نقلهم إلى المستشفى ليل السبت، وتوفي أربعة آخرون لاحقاً. وقال إن حالة المصابين مستقرة إلى حد كبير. وأضاف سوبرامانيان أن من بين القتلى تسعة أطفال. وتجمع عشرات الآلاف من الأشخاص في منطقة كارور يوم السبت لحضور تجمع، وسط حرارة خانقة.