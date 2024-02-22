اقتصادي لبناني: أكثر من 5 مليارات دولار خسائر الاقتصاد جراء القصف الإسرائيلي في الجنوب

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح عكوش لـ "الخليج 365"، أن القطاع السياحي انخفض على مستوى لبنان ككل، وبنسبة تتجاوز 50%، فيما ارتفعت النسبة إلى أكثر من 90% بالجنوب، وذلك بعد أن حقق هذا القطاع أكثر من 6 مليارات دولار في عام 2023.

وأكد أن القطاع الزراعي في الحزام الممتد بعمق 10 كم من الحدود قد حصل له شبه شلل كامل مع ما يستتبع هذا القطاع من صناعة غذائية وثروات حيوانية وصيد للأسماك.

وأشار إلى أن الطيران الإسرائيلي بدأ يستهدف القطاع الصناعي كما حدث مؤخرا من استهداف مصنعين للمولدات الكهربائية.

16 فبراير, 20:58 GMT

وأوضح أن القصف الإسرائيلي تسبب في تدمير كبير للوحدات السكنية بمعظم القرى الحدودية، وتدمير البنية التحتية فيها، وخاصة أنظمة الطاقة الشمسية ومضخات المياه والطرقات العامة.

ويرى الخبير الاقتصادي اللبناني أن الخسائر كبيرة وتتجاوز 5 مليارات دولار على مستوى كل لبنان.

وأنهى حديثه قائلًا: "الخسائر الاقتصادية كبيرة لكنها ثمن قليل أمام ما تشهده غزة من تدمير شامل، وثمن معقول للوقوف إلى جانب المظلومين".

وارتفعت حدة التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، على وقع الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث تشهد الحدود تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.