خبير اقتصادي لـ"الخليج 365":خسائر الحرب في السودان كبيرة ولا يمكن حصرها إلا بعد انتهاء الحرب

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20 فبراير, 22:03 GMT
وتابع الخبير الاقتصادي: "الخسائر الظاهرة أمامنا اليوم بصورة واضحة هى خسائر البنية التحتية وقد تأثرت بصورة كبيرة بالحرب، علاوة على القطاع الصناعي والذي تضرر بنسبة ربما تجاوزت 90 بالمئة، كما أن القطاع الزراعي ليس بعيد عن الحالة التي تعيشها باقي القطاعات ولكن بنسبة أقل من القطاعين الصناعي والتجاري، وإن كان القطاع الصناعي والزراعي والتجاري يعمل بصورة في المناطق الآمنة بعيدا عن الصراع".
20 يونيو 2019, 10:34 GMT
وأوضح الناير أن القطاع المصرفي تأثر بصورة كبيرة من خلال صعوبة تشغيل التطبيقات الخاصة بالجهاز المصرفي نتيجة لتعطل شبكة الاتصالات، والخسائر الكبيرة والحديث عنها اليوم هو بشكل تقريبي لكن الحقائق لن تتضح إلا بعد انتهاء الحرب".
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.