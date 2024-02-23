شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تطالب الاحتلال الإسرائيلى بوقف انتهاك القوانين الدولية وحقوق الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب وزير الخارجية الماليزى محمد حسن، الاحتلال الإسرائيلى بوقف انتهاكاته المستمرة للقوانين الدولية وكل عنصر أساسى من حق فلسطين فى تقرير مصيرها.

جاء ذلك فى المذكرة الشفهية الماليزية خلال جلسة الاستماع العامة بشأن تصرفات الاحتلال الإسرائيلى فى محكمة العدل الدولية، حيث أكد "حسن" أنه يجب على النظام الصهيونى الإسرائيلى وقف جميع سياساتها وممارساتها فى أرض فلسطين، والانسحاب الفورى من الأراضى الفلسطينية المحتلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الماليزية (برناما) اليوم الجمعة.

وقال وزير الخارجية الماليزى إنه "يتعين على الاحتلال الإسرائيلى أن تقدم تأكيدات وضمانات بعدم تكرار انتهاكاتها وأفعالها، كما ينبغى له تقديم تعويضات فعلية وقانونية، بما فى ذلك إلغاء جميع الإجراءات التشريعية المخالفة التى اعتمدها بحق الأراضى الفلسطينية المحتلة".

وأضاف "ويتحتم على الاحتلال الإسرائيلى أن تقدم تعويضات عن جميع الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن انتهاك حق الفلسطينيين فى تقرير مصيرهم".

وتقدم أكثر من 50 دولة حججها بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلى فى فلسطين خلال جلسات الاستماع العامة التى بدأت يوم الاثنين الماضي.

ويرأس "حسن" الوفد الماليزى إلى محكمة العدل الدولية لإجراءات تتعلق بالحصول على الرأى الاستشارى بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

ويعتبر الرأى الاستشارى عملية مهمة للحصول على مشورة قانونية من محكمة العدل الدولية، وهى الجهاز القضائى الرئيس لمنظمة الأمم المتحدة، وفقًا للمادة الـ96 من ميثاق الأمم المتحدة والمادة الـ65 من النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية.