حركة حماس: بايدن وإدارته يتحملون مسؤولية ما يحدث في غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال القيادي في حركة حماس الفلسطينية، أسامة حمدان، خلال مؤتمر صحفي: "كل المشاركين والداعمين لهذه الحرب العدوانية، التي لم يشهد لها التاريخ المعاصر مثيلًا في وحشيتها وساديتها وتدميرها للحياة الإنسانية، وعلى رأسهم الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن شخصيًا، يتحملون كامل المسؤولية مع حكومة الاحتلال عن المجازر وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبونها يوميًا ضد أبناء شعبنا".

وأضاف: "تتواصل حرب التجويع المُعلنة على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وخاصة في محافظة شمال القطاع، الذي لا يجد أهله ما يسدون به رمق أطفالهم".

أمس, 08:05 GMT

وتابع حمدان، قائلا: "إننا ندعو برنامج الغذاء العالمي وكافة المؤسسات الأممية بما فيها الأونروا، إلى عدم الخضوع لإرادة وإجراءات الاحتلال التي يتعمّد فرضها، والإعلان عن العودة للعمل في شمال قطاع غزة فورا".

وأردف، قائلا: "حكومة نتنياهو الإرهابية، التي ترى في إطالة زمن الحرب، هدفًا أساسيًا، للهروب من استحقاقات مرحلة ما بعد العدوان، لا زالت تتبنى موقفًا متعنتًا من المطالب العادلة التي تقدمت بها حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية".

ومضى، قائلا: "لقد تعاملت الحركة بروح إيجابية مع مقترحات ومبادرات الوسطاء، وانطلقت في مواقفها من أولوياتها الواضحة في وقف العدوان على أبناء شعبنا في قطاع غزة، وإنهاء معاناتهم الإنسانية".

أمس, 05:31 GMT

وأضاف حمدان، بالقول: "مواقف الاحتلال وردوده على الوسطاء سلبية وتضع عراقيل كثيرة أمام التوصل لاتفاق، ونتنياهو يماطل ويراوغ ويهدف إلى تعطيل التوصل لاتفاق، ولا يهمه الإفراج عن الأسرى لدى المقاومة، بل هي ورقة يستخدمها لتحقيق أهدافه".

وتابع: "استخدام أمريكا حق الفيتو لتعطيل قرار مجلس الأمن يؤكد حالة الشراكة الكاملة لأمريكا وإدارة الرئيس بايدن، في حرب الإبادة التي يشنها كيان الاحتلال الإرهابي، ضد المدنيين العزّل في قطاع غزة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 29 ألف قتيل وأكثر من 69 ألف مصاب بين سكان القطاع.