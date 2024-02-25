شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطينى: الأوضاع فى قطاع غزة مأساوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نيبال فرسخ مسئولة الإعلام فى الهلال الأحمر الفلسطينى ، أن الأوضاع فى قطاع غزة سيئة للغاية ومأساوية ، ووصلنا إلى مستويات غير مسبوقة من الجوع الحقيقى الذى يعيشيه الفلسطينيون.

وقالت فرسخ - فى مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية - "إن كل القطاع يعانى من انعدام الأمن الغذائى بشكل تام ، وعلى الأقل 16% من الأطفال ما دون سن الثانية يعانون من سوء تغذية حاد نتيجة عدم توفر الطعام ومستلزمات الحياة الأساسية".

وأضافت أن استهداف الاحتلال لقافلات المساعدات عرقل من إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق غزة وفى الشمال تحديدا ، مشيرا إلى أن الاحتلال منذ بداية الحرب على قطاع غزة يفرض حصارا مطبقا على منطقة غزة والشمال وعدد الشاحنات التى تمكنت المؤسسات الأممية من إيصالها إلى منطقة الشمال قليلة جدا ومعظم طلبات إيصال الغذاء إلى هذه المناطق قوبلت بالرفض من قبل سلطات الاحتلال .

وأوضحت أن الوضع فى منطقة شمال غزة الآن مأساوى حيث أن هناك انعدام تام لمستلزمات الحياة الأساسية ، منوهة بأن المستشفيات بدأت فى استقبال عشرات الحالات معظمهم من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد بالإضافة إلى رصد انتشار الأمراض والأوبئة من بينها مرض التهاب الكبد الوبائى ، فالأوضاع صعبة للغاية واذا لم يفقد المواطنون حياتهم بسبب القصف سيفقدوها بسبب الجوع وانتشار الأمراض.