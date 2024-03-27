الخليج اليوم .. علماء الفلك يحددون غرة شهر شوال

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال عميد معهد البحوث الفلكية في مصر، الدكتور طه رابح، إن يوم الثلاثاء 9 أبريل المقبل سيكون متمما لشهر رمضان 1445 هجرية وأن الأربعاء 10 أبريل سيكون غرة شهر شوال وعيد الفطر المبارك.

وأضاف رابح، خلال نشرة الحسابات الفلكية، أن هلال شهر شوال 1445 هجرية سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران الساعة الثامنة و22 دقيقة مساء يوم الرؤية بتوقيت القاهرة المحلي الإثنين 29 رمضان 1445 الموافق 8 أبريل 2024.

وأوضح أنه يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في مدينة القاهرة، وكذلك في غالبية العواصم والمدن العربية الإسلامية، حيث يغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب الشمس بـ12 دقيقة في مكة المكرمة و10 دقائق في القاهرة وفي محافظات مصر بمدد تتراوح بين 10 و11 دقيقة، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين دقيقتين وعشرين دقيقة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية