الخليج اليوم .. فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره البريطاني الأوضاع في غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تلقّى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، من وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد كاميرون، إذ بحثا خلال الاتصال العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة.

وكان وزير الخارجية فيصل بن فرحان، ونظيره البريطاني أكدا في وقت سابق أهمية اضطلاع المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ومنها المملكة المتحدة، بمسؤولياتها تجاه تكثيف المساعي الرامية إلى وقف إطلاق النار، وضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لقطاع غزة، بالإضافة إلى تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.