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البرلمان العربي يشدد على الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي بغزة

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واس - القاهرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أكد البرلمان العربي ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإدخال المساعدات ومنع التهجير القسري تنفيذًا للأوامر الاحترازية.
ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية لوقف انتهاكات كيان الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وشدد على تطبيق قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

كان البرلمان العربي رحب بإصدار محكمة العدل الدولية تدابير احترازية جديدة لزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية.

وجدد مطالبته بمعاقبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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