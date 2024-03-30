شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يشدد على الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي بغزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد البرلمان العربي ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإدخال المساعدات ومنع التهجير القسري تنفيذًا للأوامر الاحترازية.
ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية لوقف انتهاكات كيان الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية لوقف انتهاكات كيان الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزةوشدد على تطبيق قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وأشارت الهيئة الفلسطينية إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 25 اليوم في #الضفة_الغربية من بينهم سيدة وأطفال وأسرى محررون#اليوم | #غزة— صحيفة اليوم (@alyaum) March 29, 2024
للمزيد: https://t.co/DUc0Op6Nr3 pic.twitter.com/NV2jMeYBi6