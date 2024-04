شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يشدد على الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي بغزة والان نبدء بالتفاصيل

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وأشارت الهيئة الفلسطينية إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 25 اليوم في #الضفة_الغربية من بينهم سيدة وأطفال وأسرى محررون#اليوم | #غزة

كان البرلمان العربي رحب بإصدار محكمة العدل الدولية تدابير احترازية جديدة لزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية.

أكد البرلمان العربي ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإدخال المساعدات ومنع التهجير القسري تنفيذًا للأوامر الاحترازية.ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية لوقف انتهاكات كيان الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.وشدد على تطبيق قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار. وجدد مطالبته بمعاقبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ.