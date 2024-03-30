الخليج اليوم .. "لمواجهة العملات التالفة".. الحوثيون يصدرون عملة معدنية جديدة في مناطق سيطرتهم (صورة)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وقال هاشم إسماعيل محافظ البنك المركزي اليمني في حكومة الحوثيين، إن "إقدام البنك على صك العملة المعدنية يأتي ضمن الحلول لمواجهة مشكلة العملة التالفة".

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أنه سيبدأ تداول العملة من يوم غد الأحد، مؤكدا أنها "لن تؤثر على أسعار الصرف كونها بديلا عن التالف".

وتعاني المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" ندرة في العملة اليمنية الصادرة عن البنك المركزي في عدن وذلك إثر قرار سابق أصدرته الجماعة بمنع تداول هذه العملة.

وحذر أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء مطهر العباسي من اعتزام البنك المركزي في صنعاء طباعة فئات جديدة من النقود دون التنسيق مع المركز الرئيسي للبنك في عدن، واعتبر أن هذه الخطوة خطأ إستراتيجي.

وقال: "طباعة نقود جديدة دون التنسيق والتفاهم مع البنك المركزي عدن يعمق الانقسام السياسي والتشطير الاقتصادي لليمن الموحد لاعتبارات عديده".

وأكد العباسي أن "معالجة ندرة السيولة أو استبدال التالف أمر في متناول يد البنك المركزي في صنعاء، وهو أن يصدر تعميما برفع الحظر عن استخدام العملة الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في عدن، وخاصة فئات 100 و200 ريال لمعالجة مشكلة التالف من هذه الفئات، أو الفئات ذات الطبعة العريضة من فئة 500 و1000 ريال كأولوية عاجلة".

وكان البنك المركزي التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في عدن، قد حذر يوم الخميس من "التعامل مع خطط ونوايا فرع البنك في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثي لإصدار عملة مزورة"، متوعدا المؤسسات التي ستقبل بها بإجراءات صارمة باعتبار ذلك إجراء غير قانوني.

المصدر: وكالات