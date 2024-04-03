الخليج اليوم .. الكويت..فيديو لرجل يصرخ خلف الإمام خلال الصلاة.. (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، بمقطع فيديو يوثق صراخ شخص خلال الصلاة خلف الشيخ أحمد النفيس، عند قراءته آية: «وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا»، ما أثار تفاعلا.

وسمع خلال الفيديو صراخ الشخص أكثر من مرة عقب وصول الشيخ النفيس إلى هذه الآية: «وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا».

وفي حسابه على منصة "إكس"، علق النفيس قائلا: "المقطع صحيح وليس مفبرك، والحمدلله تواصلنا مع الأخ، نسأل الله أن يرفع عنه السحر ومس الشيطان، ودللناه على ما يتحصن به من كيد الشيطان وكذلك على أفضل من يرقيه من الرقاة، نسأل الله أن يعافي كل مبتلى ويفك السحر ويبطل كيد الساحرين".

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وتفاعل النشطاء على منصة "إكس" مع مقطع الفيديو، حيث علق أحدهم قائلا: "ربنا يشافيه ويعافيه ويرفع عنه كل بلاء وحسبنا الله ونعم الوكيل"، وأضاف آخر: "الله يكون بعونه..بارك الله فيك".