شكرا لقرائتكم خبر عن مملكة البحرين تحتفي باختيار المنامة عاصمة السياحة الخليجية 2024 بروزنامة حافلة بالفعاليات السياحية والترفيهية طوال العام والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - احتفاءً بمناسبة اختيار المنامة عاصمة السياحة الخليجية لعام 2024، سيكون زوار مملكة البحرين على موعد شيّق مع روزنامة حافلة بالفعاليات السياحية والترفيهية المتنوعة طوال العام الجاري 2024 والتي تلبي احتياجات جميع الزوار من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتأتي البرامج السياحية والترفيهية المقامة على مدار هذا العام في مملكة البحرين بتجارب سياحية مميزة مع تقديم عروض خاصة وحصرية وباقات فندقية ورحلات سياحية ومهرجانات ترفيهية والمزيد لقضاء لحظات مليئة بالمرح لكافة أفراد العائلة من مواطني ومقيمي منطقة الخليج العربي.
وستغطي البرامج السياحية والترفيهية طوال العام 2024 العديد من الفعاليات والأنشطة البحرية والحفلات الفنية والثقافية والعروض الموسيقية في مختلف مناطق المملكة مع إحياء التراث الشعبي البحريني والخليجي في العديد من المناسبات وإبراز الهوية البحرينية والخليجية المميزة بتاريخها العريق على مستوى المنطقة والعالم.
ويعكس اختيار المنامة عاصمة السياحة الخليجية هذا العام البصمات اللافتة التي تقدّمها المملكة لتعزيز السياحة الخليجية البينية وإبراز قطاع السياحة كمحرّك رئيسي لأولويات التنمية على مستوى منطقة الخليج العربي والتوجه نحو تكامل أكبر وأكثر شمولية بين دول مجلس التعاون الخليجي وتشجيع السياحة البينية بين دول مجلس التعاون.
وتشكل فعاليات المنامة السياحية طوال العام 2024 فرصة لإبراز منجزات المملكة في النهوض بالحركة السياحية وقطاع السياحة على مستوى محلي وإقليمي بما ينسجم مع أهداف وركائز استراتيجية السياحة لمملكة البحرين 2022-2026 في تنويع المنتج السياحي وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية مثالية وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي مع زيادة الأسواق المستهدفة.
وانطلاقاً من حرص مملكة البحرين على الحفاظ على زخم مستدام لقطاع السياحة طوال العام، أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن إطلاق فعاليات "أيام العيد" خلال عيد الفطر المبارك والتي تتضمن باقات فنادق وسفر حصرية وعروض خاصة وفعاليات فنية وثقافية وأنشطة ترفيهية متنوعة وغيرها من فعاليات سياحية بمختلف مناطق المملكة خلال الفترة من 9-14 أبريل 2024.
وستشتمل قائمة الفعاليات الفنية والثقافية عروضاً مسرحية كوميدية وعائلية ابتداءً من أول أيام عيد الفطر المبارك في الصالة الثقافية في المنامة ومركز المحرق الشبابي النموذجي في البسيتين. كما ستتضمن فعاليات عيد الفطر عروض الأضواء والموسيقى في عدد من المراكز والمجمعات التجارية المنتشرة على مستوى المملكة.
وتضم فعاليات "أيام العيد" العديد من باقات الفنادق والسفر المميزة والتي تشمل إقامة من 3 الى 5 ليالي في المملكة في عدة فنادق 5 و4 نجوم مع جولات سياحية خاصة وعروض ترفيهية وضيافة حصرية للزوار من مختلف الجنسيات في عدة معالم سياحية رئيسية في مختلف محافظات المملكة.
وفي مجال الترفيه الحي، سيحتضن مسرح الدانة في منطقة الصخير خلال شهري ابريل ومايو عدداً من الحفلات الموسيقية الحية المرتقبة لكبار النجوم: محمد عبده، خالد الشيخ، عمرو دياب، وميترو بومين، ليقدم توليفة استثنائية من أبرز نجوم الفن على مستوى المنطقة والعالم.
كما حرصت الهيئة على إنعاش الحركة السياحية في شهر رمضان المبارك على مستوى زوار المملكة من مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أطلقت الدليل السياحي الرمضاني "رمضان الخير في البحرين" الذي جمع مجموعة متنوعة من الفعاليات السياحية والعروض الخاصة بالإفطار والسحور والباقات الفندقية الفاخرة لتجربة سياحية فريدة من نوعها طوال الشهر الفضيل.
وتضمنت الفعاليات الرمضانية إحياء مسرح البحرين الوطني بأمسيات المنامة لتشمل مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والترفيهية من جلسات رمضانية وموسيقى حية وبازار وخيارات متنوعة للضيافة من عربات الأطعمة، إضافة الى إقامة عدد من الفعاليات الترفيهية المتنوعة في عدد من المواقع والمجمعات التجارية طوال الشهر المبارك.
وبهذه المناسبة، أكدت سعادة السيدة سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض التزام الهيئة بتقديم كل ما هو جديد ومبتكر في عالم السياحة والترفيه على مدار السنة لاستقطاب المزيد من الزوار والسياح وتنويع المنتج السياحي، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية مفضلة إقليمياً وعالمياً ويجعلها الخيار الأمثل للاستجمام والترفيه لكافة الأفراد والعوائل. وأكدت السيدة بوحجي مواصلة تعزيز أوجه التعاون والشراكة بين الهيئة ومؤسسات القطاع الخاص لابتكار باقات سياحية وبرامج ترفيهية استثنائية تقدم تجارب سياحية لا تنسى لكل من يزور المملكة طوال اشهر السنة، وبخاصة في فترة الأعياد، لافتة إلى أن رزنامة الفعاليات السياحية والترفيهية هذه السنة ستكون حافلة بالتزامن مع تسمية المنامة عاصمة السياحة الخليجية لعام 2024 مع الإعداد لمهرجانات وبرامج متنوعة ستلقى استحسان جميع الأذواق.
ويمكن للزوار الاطلاع على أحدث الفعاليات السياحية والترفيهية المقامة طوال العام في مملكة البحرين عبر متابعة calendar.bh للتعرف على ما كل ما هو جديد في قطاع السياحة والترفيه.