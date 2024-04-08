الخليج اليوم .. تعذر رؤية هلال شوال في السعودية.. والأربعاء أول أيام العيد

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت المحكمة العليا السعودية، اليوم الاثنين، أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر.

وفي وقت سابق أفاد مراسلا العربية، اليوم بتعذر رؤية هلال شهر شوال في مرصدي سدير وتمير بالسعودية.

كذلك أعلنت الإمارات وقطر أن يوم الأربعاء هو أول يوم عيد الفطر المبارك.

وكانت المحكمة العليا في السعودية قد دعت إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الاثنين الموافق 8 أبريل 2024.

وطالبت المحكمة في بيان، ممن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغها وتسجيل شهادته أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.