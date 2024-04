شكرا لقرائتكم خبر عن غزة.. إدخال 235 شاحنة مساعدات عبر معبري رفح وكرم أبو سالم والان نبدء بالتفاصيل

كشف مصدر مسؤول عن إدخال 235 شاحنة مساعدات، منها 20 شاحنة عبر منفذ رفح، و215 من معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة.وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، أشار أيضا إلى إدخال 7 شاحنات وقود إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح البري.وبهدف تلقي العلاج في المستشفيات المصرية، عبر ميناء رفح البري بشمال سيناء اليوم، 12 مصاباً و15 مرافقاً فلسطينياً قادمين من قطاع غزة.وكان استشهد وأصيب العشرات من النازحين الفلسطينيين، بعد استهدافهم بشكل مباشر من طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي. جاء هذا أمس الأحد أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم شمال قطاع غزة.ووصل 5 شهداء من النازحين والعشرات من الجرحى، بعد استهداف طائرات الاحتلال لمئات النازحين الفلسطينيين في أثناء محاولتهم اجتياز شارع الرشيد غرب مخيم النصيرات للوصول إلى منازلهم شمال قطاع غزة.