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غزة.. إدخال 235 شاحنة مساعدات عبر معبري رفح وكرم أبو سالم

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واس - القاهرة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشف مصدر مسؤول عن إدخال 235 شاحنة مساعدات، منها 20 شاحنة عبر منفذ رفح، و215 من معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، أشار أيضا إلى إدخال 7 شاحنات وقود إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح البري.

تداعيات الحرب على غزة

وبهدف تلقي العلاج في المستشفيات المصرية، عبر ميناء رفح البري بشمال سيناء اليوم، 12 مصاباً و15 مرافقاً فلسطينياً قادمين من قطاع غزة.
وكان استشهد وأصيب العشرات من النازحين الفلسطينيين، بعد استهدافهم بشكل مباشر من طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي. This is a Twitter Status يبحث مع نظيره الإيراني تطورات الأوضاع في المنطقة والتصعيد المتزايد على خلفية الأزمة في This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status
للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

جاء هذا أمس الأحد أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم شمال قطاع غزة.
ووصل 5 شهداء من النازحين والعشرات من الجرحى، بعد استهداف طائرات الاحتلال لمئات النازحين الفلسطينيين في أثناء محاولتهم اجتياز شارع الرشيد غرب مخيم النصيرات للوصول إلى منازلهم شمال قطاع غزة.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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