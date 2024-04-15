شكرا لقرائتكم خبر عن غزة.. إدخال 235 شاحنة مساعدات عبر معبري رفح وكرم أبو سالم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف مصدر مسؤول عن إدخال 235 شاحنة مساعدات، منها 20 شاحنة عبر منفذ رفح، و215 من معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، أشار أيضا إلى إدخال 7 شاحنات وقود إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح البري.
وكان استشهد وأصيب العشرات من النازحين الفلسطينيين، بعد استهدافهم بشكل مباشر من طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي. This is a Twitter Status يبحث مع نظيره الإيراني تطورات الأوضاع في المنطقة والتصعيد المتزايد على خلفية الأزمة في This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status
للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
ووصل 5 شهداء من النازحين والعشرات من الجرحى، بعد استهداف طائرات الاحتلال لمئات النازحين الفلسطينيين في أثناء محاولتهم اجتياز شارع الرشيد غرب مخيم النصيرات للوصول إلى منازلهم شمال قطاع غزة.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، أشار أيضا إلى إدخال 7 شاحنات وقود إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح البري.
تداعيات الحرب على غزةوبهدف تلقي العلاج في المستشفيات المصرية، عبر ميناء رفح البري بشمال سيناء اليوم، 12 مصاباً و15 مرافقاً فلسطينياً قادمين من قطاع غزة.
وكان استشهد وأصيب العشرات من النازحين الفلسطينيين، بعد استهدافهم بشكل مباشر من طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي. This is a Twitter Status يبحث مع نظيره الإيراني تطورات الأوضاع في المنطقة والتصعيد المتزايد على خلفية الأزمة في This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status
للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
#وزير_الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني تطورات الأوضاع في المنطقة والتصعيد المتزايد على خلفية الأزمة في #غزة#اليوم @FaisalbinFarhan— صحيفة اليوم (@alyaum) April 14, 2024
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جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزةجاء هذا أمس الأحد أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم شمال قطاع غزة.
ووصل 5 شهداء من النازحين والعشرات من الجرحى، بعد استهداف طائرات الاحتلال لمئات النازحين الفلسطينيين في أثناء محاولتهم اجتياز شارع الرشيد غرب مخيم النصيرات للوصول إلى منازلهم شمال قطاع غزة.