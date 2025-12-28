انت الان تتابع خبر اجتماع برئاسة السوداني بشأن "ديون المقاولين".. وتوجيه باطلاق دفعة جديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الاحد، اجتماعاً خاصاً بالالتزامات التعاقدية للمقاولين، بحضور وكيل وزارة التخطيط ورئيس اتحاد المقاولين".



وأضاف انه "جرى خلال الاجتماع استعراض تفاصيل الالتزامات التعاقدية ومقاديرها والمبالغ المستحقة منها للمقاولين المنفذين للوزارات والمحافظات كافة، لضمان حقوق شركات المقاولات ودعم استقرار قطاع البناء والاعمار الذي يُعد أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني".

وبحسب البيان، وجه السوداني بـ"إطلاق دفعة جديدة من مستحقات الأعمال المنجزة ضمن سلسلة دفعات مستحقات المقاولين العراقيين، مؤكدا حرص الحكومة على متابعة المشاريع ومراحل تنفيذها وتأمين تسديد المستحقات المالية للمقاولين، للمضي قدماً بمشاريع البنى التحتية والخدمية".

وتشير التقديرات الى وجود اكثر من 9 تريليونات دينار ديون لصالح المقاولين بذمة وزارة المالية، فيما تقول المعلومات ان تأخير الصرف يتعلق بقلة السيولة المالية، الامر الذي تنفيه وزارة المالية.

