شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يحمل الاحتلال مسؤولية جرائم المستوطنين في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أدان البرلمان العربي تصاعد وتيرة جرائم وانتهاكات المستوطنين ضد الفلسطينيين العُزل في القرى والبلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية، عبر إطلاق الرصاص تجاه الفلسطينيين، وإحراق منازلهم ومركباتهم، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.وحمّل البرلمان العربي في بيان له اليوم الاثنين، كيان الاحتلال الإسرائيلي وحكومة اليمين المتطرفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الدعوات التحريضية، وما يتبعها من جرائم وانتهاكات تخالف القانون الدولي وكافة قرارات الشرعية الدولية، ما يؤدي لتفجير الأوضاع وتقويض فرص حل الدولتين. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني..منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة جرائم المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) April 14, 2024
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