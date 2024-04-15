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البرلمان العربي يحمل الاحتلال مسؤولية جرائم المستوطنين في الضفة الغربية

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واس - القاهرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أدان البرلمان العربي تصاعد وتيرة جرائم وانتهاكات المستوطنين ضد الفلسطينيين العُزل في القرى والبلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية، عبر إطلاق الرصاص تجاه الفلسطينيين، وإحراق منازلهم ومركباتهم، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وحمّل البرلمان العربي في بيان له اليوم الاثنين، كيان الاحتلال الإسرائيلي وحكومة اليمين المتطرفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الدعوات التحريضية، وما يتبعها من جرائم وانتهاكات تخالف القانون الدولي وكافة قرارات الشرعية الدولية، ما يؤدي لتفجير الأوضاع وتقويض فرص حل الدولتين. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)


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وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتدخل العاجل لإجبار كيان الاحتلال على وقف جميع أنشطته الاستعمارية، والوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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