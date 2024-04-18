شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب مالطا بمجلس الأمن: نرفض بشكل قاطع أى عدوان برى على رفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد مندوب مالطا بمجلس الأمن الدولى على رفض بلاده القاطع لأي عدوان بري على رفح وأي تشريد إضافي، محذرا من أن نصف سكان غزة على حافة المجاعة.

وقال مندوب مالطا، خلال جلسة لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، إن وكالة الأونروا تمثل قوة استقرار في المنطقة ويجب دعمها، مشيرا إلى أن قرارات مجلس الأمن ملزمة وعلى الأطراف جميعها تنفيذ قرار المجلس الأخير بخصوص غزة.