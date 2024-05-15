شكرا لبحثكم عن خبر البيان الاعلامي للجمعية في اليوم العالمي لمرض التصلب العصبي المتعدد 30 مايو 2024م والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
خاص : عدن
صرحت الجمعية القيام بنشاطها حول الاعداد لبرنامج المشاركة في اليوم العالمي لمرض التصلب العصبي المتعدد 30 مايو2024م , وستعمل الحملة من حيث التنوير والدعم والمناصرة ومساعدة الاشخاص المصابين بالمرض من أجل الوصول للعلاجات المعدلة للمرض ومستوى أكبر من الرعاية الصحية و الرفاهية الاجتماعية بل والقضاء عليه مستقبلاً ، معاً نكون أقوى من مرض التصلب العصبي المتعدد و من أجل التغيير وتهتم الجمعية على نشاط تتصدر فيه خطة الجانب الاعلامي من حيث العمل معاً ضمن الحملة الاعلامية التي يتبناها الاتحاد الدولي وجمعيات التصلب المتعدد في المنطقة العربية و العالم من خلال ( زوايا الحملة ) و الاهداف المشتركة للحملة ابتداء من #تشخيصي_بالتصلب_المتعدد و هاشتاج آخر يخص المنطقة العربية #حياتنا_نور_برتقالي وتحت شعار اليوم العالمي للمرض ( معاً نستكشف التصلب المتعدد ) وسيتضمن ذلك الملصقات الاعلامية و الرسومات التي ستعمل عليها الجمعية المعبرة عن الحملة ويستمر ذلك الى نهاية شهر مايو , كما اننا ماضون في تحضير كل احتياجات ومستلزمات اليوم العالمي للمرض من حيث اقامة فعالية وندوة طبية في فندق اللوتس ( قاعة الندوات ) خور مكسر العاصمة عدن و التي تتضمن شعاراتها و نشاطها تحت عناوين تشخيصي بالتصلب المتعدد ومعاً نستكشف التصلب المتعدد وسندعو فيها كل شرائح الجمهور وبالمقدمة المرضى و ذويهم و الاطباء و صناع القرار من السلطة التنفيذية في العاصمة عدن والمثقفين المُهتمين، الموافق في تاريخ : 29 مايو 2024م، وسيرافق ذلك تغطية إعلامية كبيرة .. وكل عام ومرضى الــ MS في المنطقة العربية والعالم بخير وفي مستوى أفضل .
الدائرة الإعلامية للجمعية
جمعية مرضى التصلب العصبي المتعدد . اليمن – عدن
16مايو /2024م
www.msaden.org
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