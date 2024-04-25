الخليج اليوم .. للمصريين.. غرامة بالآلاف وحرمان من دخول السعودية لـ10 سنوات

الرياض - كتب موسى القحطاني -
تبدأ مصر تسيير أولى رحلات الحج السياحي البري لهذا العام اعتبارا من 31 مايو القادم، فيما تبدأ أولى رحلات الحج السياحي الجوي يوم 2 يونيو.
وفي هذا الصدد، كشف مصدر بغرفة شركات السياحة عن التأشيرات الممنوعة أداء الحج من خلالها هذا الموسم، وهي كالآتي:
- تأشيرة الزيارة.
- التأشيرة السياحية.
- تأشيرة العمل.
- تأشير المرور "الترانزيت".
- تأشيرة الزيارات بأنواعها (عائلية - تجارية - عمل - شخصية - إلكترونية - سياحية - حكومية - مرور- تأشيرة خدمة الحجاج - تأشيرة العمرة)
وأوضح المصدر أن أداء الحج بتأشيرات غير مصرح بها، تصل غرامتها لـ10 آلاف ريال سعودي، أو حرمان من دخول المملكة العربية السعودية لمدة 10 سنوات.
المصدر: مصراوي