الخليج اليوم .. السعودية.. إغلاق مطعم شهير في الرياض بعد تسمم 15 شخصا (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشفت أمانة منطقة العاصمة السعودية الرياض تفاصيل واقعة حالات التسمم الغذائي التي تحدث عنها متحدث باسم وزارة الصحة.

وفي بيان لها، قالت الأمانة: "تلقت أمانة منطقة الرياض مساء يوم الخميس، بلاغا من اللجنة المعنية برصد حالات التسمم الغذائي، متضمنا رصد حالات تسمم غذائي في مدينة الرياض، ومصدرها إحدى المنشآت التجارية، ولديها عدد من الفروع".

وأضاف البيان:" باشرت الفرق الميدانية للرقابة الصحية الساعة 10:00 مساء يوم الخميس المواقع، وأغلقت فروع المنشأة، ومعملها الرئيسي لتموين سلسلة فروعها بمنطقة الرياض، واُتخذت التدابير اللازمة وفق البرتوكولات الصحية لمثل هذه الحالات الطارئة، كما أُوقِفت خدمات التوصيل من خلال المنشأة، أو التطبيقات، وباشرت فِرق الأمانة العمليات بالتواصل، والتنسيق مع وزارة الصحة، الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الصحة العامة".

وتابع الأمانة: "ما زالت الأمانة تعمل بكافة أجهزتها الرقابية ضمن فريق اللجنة المعنية برصد حالات التسمم الغذائي، وتستمر جولاتها الرقابية وفق أعلى المعايير؛ للحفاظ على السلامة البيئية الصحية للسكان، ولم تسجل ولله الحمد أي حالات تسمم من مصادر أخرى، وستُوضح أمانة منطقة الرياض أي مستجدات تتطلب ذلك..في حال وجودها".

من جهته، علق نواف الفوزان، مؤسس مطاعم هامبرغيني، على الواقعة بعد بيان أمانة الرياض، حيث ظهر في مقطع فيديو وقال: "بالأمس الخميس وردنا اتصال الساعة العاشرة مساءً، من أمانة مدينة الرياض، عن وجود عدد من حالات التسمم، وجميع هذه الحالات تناولت وجبة من أحد فروعنا في الرياض".

واستطرد:" طلبت الأمانة إغلاق جميع الفروع، وكذلك المعمل المركزي في المنطقة الوسطى، لعمل جميع الاختبارات والفحوصات لمعرفة المسبب الرئيسي للتسمم".

وأكمل الفوزان:" لإيماننا الكبير بسلامة الغذاء، وجودة المنتجات، هي عنصر أساس في عملنا، بادرنا بالإغلاق المباشر، وإلغاء جميع الطلبات في منافذ البيع، وطلبات التوصيل".

وختم:" حتى هذه اللحظة لم يتم الإفصاح عن السبب، ونعمل جنباً إلى جنب مع كافة الجهات المعنية، لأخذ كافة التدابير والاحترازات، كما نعمل على أساس امعايير الجودة وتطبيق أعلى المعايير العالمية ومواصفات الجودة لصحة الغذاء..نتمنى الصحة والسلامة لكل من أصابه مكروه ونسأل الله له الشفاء العاجل.