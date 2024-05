شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تدين اعتداء مستوطنين على مقر "الأونروا" في القدس المحتلة والان نبدء بالتفاصيل



دور إنساني كبير

الدمام - شريف احمد - أدانت الحكومة الأردنية بأشد العبارات اعتداء عدد من المستوطنين على مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس المحتلة.وعدّ الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة الاعتداء تحديًا صارخًا للقانون الدولي الذي ينص على ضرورة حماية منشأة الأمم المتحدة، محملًا إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية حماية مقار وموظفي المنظمات الأممية ومنظمات الإغاثة المعنية بتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها غزة. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وجدد السفير القضاة دعوته للمجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك بشكل فوري وفاعل لفرض تطبيق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإلزام إسرائيل بالامتثال لها، ومنع أي اعتداء على منظمات الإغاثة وموظفيها الذين يؤدون دورًا إنسانيًا كبيرًا في تقديم المساعدات والخدمات للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.