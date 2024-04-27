الخليج اليوم .. عمار الحكيم: تسيير رحلات جوية من الدمام إلى النجف خطوة نوعية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

رحب رئيس تيار الحكمة العراقي، عمار الحكيم، بقرار الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية بتسيير رحلات جوية من مطار الدمام إلى مطار النجف، بالإضافة إلى مطارات بغداد وأربيل.

واعتبر الحكيم في تغريدة عبر حسابه في "إكس" أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار قطاع السفر والسياحة الجوي بين العراق والمملكة، واستيعاب أكبر عدد ممكن من المسافرين لاسيما في المناسبات الدينية.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية قد أعلنت عن زيادة الرحلات الجوية المباشرة من السعودية إلى العراق، في إطار تنويع الوجهات داخل العراق، ودعماً لعمليات التنقل بين البلدين.

رحلات جوية مباشرة

وستيسر الهيئة رحلات جوية مباشرة من مدينة الدمام في السعودية إلى مدينة النجف في العراق، إلى جانب الرحلات الجوية لكل من مدينتي بغداد وأربيل في العراق، وذلك ابتداء من يوم السبت 1 يونيو 2024.

وأكدت «الطيران المدني» أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران في السعودية، التي تضاعف الطاقة الاستيعابية من أجل الوصول إلى أكثر من 330 مليون مسافر سنوياً، وأكثر من 250 وجهة في العالم، وامتداداً للعلاقات الوثيقة التي تربط السعودية بجمهورية العراق.

وكانت قد وصلت أول طائرة سعودية إلى بغداد في عام 2017 للمرة الأولى بعد توقف استمر 27 عاماً، من جهتها تعتزم شركة طيران ناس الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي إطلاق رحلات مباشرة بين الدمام والنجف في العراق ابتداءً من شهر يونيو 2024، بواقع ثلاث رحلات أسبوعية، موضحة أن الحجز على الرحلات سيكون متاحاً على موقع الشركة في القريب العاجل. ويأتي ذلك بعد إعلان الهيئة العامة للطيران المدني السعودي السماح للناقلات الوطنية بتشغيل رحلات من وإلى النجف.