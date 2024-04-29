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الخليج اليوم .. انحراف طائرة عن مسارها في مطار الملك خالد

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

كشف مطار الملك خالد الدولي في الرياض عن وقوع حادثة انحراف طائرة عن مسارها في المدرج الرئيسي دون وقوع أي إصابات بين الركاب، في حين توقفت الطائرة ذاتها القادمة من الدوحة في الممر الأرضي المجاور مروراً بالمنطقة الترابية العازلة بينهما.

 

 

وأشار البيان إلى أن الطائرة التي انحرفت من المدرج تتبع لطيران ناس، فيما تستكمل إدارة المطار الإجراءات النظامية اللازمة بشأن الحادثة، في حين أكد البيان سلامة الركاب. فيما أكملت الطائرة مسيرها إلى الموقف المخصص لها، لينزل الركاب بسلام والاطمئنان على صحتهم من خلال إدارة المطار.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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