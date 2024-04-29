الخليج اليوم .. قرقاش: تحية من الإمارات إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعباً

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وجه معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، التحية إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعباً، مبدياً معاليه إعجابه بالحيوية التي يراها في المجتمع السعودي وللطاقة والهمة التي أطلقتها رؤية 2030 والتفاؤل الذي رصده بين شباب هذا البلد العزيز والاستبشار بالمستقبل.

ودون معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "الزائر الي المملكة العربية السعودية الشقيقة لا يسعه إلا ان يعبر عن اعجابه بالحيوية التي يراها في المجتمع و للطاقة والهمة التي اطلقتها رؤية ٢٠٣٠ و التفاؤل الذي ترصده بين شباب هذا البلد العزيز والاستبشار بالمستقبل.. تحية من الإمارات إلى المملكة قيادة وشعبا".