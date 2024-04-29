شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار قمعى يضرب منطقة عسير السعودية والأرصاد توضح التفاصيل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر المرصد الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، من استمرار التقلبات الجوية على معظم مدن ومحافظات منطقة عسير، متوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، ابتداء من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة القادمة.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة تشكل إعصار أبها القمعي مؤخرا، ضمن الحالة الجوية التي شهدها منطقة عسير.

وكان المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أكد أن الظاهر التى شهدته أبها هي "إعصار قمعي متوسط".

وبحسب وسائل إعلام سعودية، قال القحطاني : الظاهرة الجوية على المدخل الشمالي لمدينة أبها، إعصار قمعي متوسط السرعة تكون نتيجة للحالة الجوية المؤثرة على المنطقة ولم ينتج عنه أضرار بناء على تقارير الجهات المعنية.

وتابع: ندعو الجميع إلى توخي الحذر والابتعاد عن مثل هذه الظواهر الجوية عند مشاهدتها.