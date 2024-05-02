الخليج اليوم .. الداخلية السعودية تنفذ حكم القتل في مواطنين أيدا الفكر الإرهابي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

نفذت وزارة الداخلية السعودية حكم القتل على السعودي "يحيى بن علي بن حسن هزازي" والسعودي "عبدالله بن عبدربه الزهراني"، لارتكابهما أفعالًا مجرمة تنطوي على خيانة الوطن، وتهدف إلى الإخلال بالنظام العام للدولة وزعزعة أمن المجتمع واستقراره، وتبنّيهما منهجًا إرهابيًّا وتأييدهما للفكر الإرهابي.

وذكرت الداخلية في بيانها: بتوفيق من الله وعلى ضوء ما توفر لدى الجهات الأمنية من معلومات تم القبض بتاريخ 22 / 10 / 1425هـ على "يحيى بن علي بن حسن هزازي" -سعودي الجنسية- وكما تم القبض بتاريخ 24 / 8 / 1442هـ على "عبدالله بن عبدربه الزهراني" -سعودي الجنسية- لارتكابهما أفعالاً مجرمة تنطوي على خيانة الوطن وانضمامهما لخلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، وتمويلهما للإرهاب والأعمال الإرهابية وتأييدهما للفكر الإرهابي.

وانتهى التحقيق من قبل النيابة العامة إلى توجيه الاتهام للمذكورين بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت إدانتهما بما أسند إليهما، والحكم عليهما بالقتل، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وتم تنفيذ حكم القتل بالمذكورين يوم الخميس 23 / 10 / 1445هـ الموافق 2 / 5 / 2024م بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد الحرص على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وقطع دابر كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر، وأن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسول له نفسه ارتكاب ذلك قطعاً لشره وردعاً لغيره.