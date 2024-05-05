الخليج اليوم .. "حتى لو أطبقت السماء على الأرض".. قيادي حوثي يعرض استضافة صنعاء للمكتب السياسي لحركة حماس

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال القيادي في حركة أنصار الله (الحوثيون) محمد البخيتي، إن صنعاء تتشرف باستضافة المكتب السياسي لحركة حماس مهما كانت العواقب وحتى لو أطبقت السماء على الأرض.

وأرفق البخيتي تدوينته على منصة "إكس" بمقال نشرته وكالة "رويترز" يفيد بأن "قطر قد تغلق مكتب حماس كجزء من مراجعة وساطتها بالحرب".

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطلع أن قطر قد تغلق المكتب السياسي لحماس كجزء من مراجعة أوسع لوساطتها في الحرب بين الحركة وإسرائيل.

وقال هذا المصدر المطلع إن قطر تدرس ما إذا كانت ستسمح لحماس بمواصلة تشغيل المكتب السياسي بالدوحة.

وأضاف أن المراجعة الأوسع تشمل النظر في ما إذا كانت الدوحة ستواصل التوسط في الصراع الدائر منذ السابع من أكتوبر الماضي أم لا، وفق الوكالة.

وفي 20 أبريل الماضي أبدت جماعة "أنصار الله" اليمنية استعدادها لاستقبال قيادات حماس.

وكانت مصادر قد أفادت لصحيفة "واشنطن بوست" بأن الولايات المتحدة دعت قطر لطرد حماس من أراضيها في حال رفضت الحركة الاتفاق مع إسرائيل بشأن صفقة تبادل الرهائن.

وأشار مسؤول أمريكي في حديث للصحيفة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نقل رسالة بهذا الصدد إلى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في أبريل الماضي.

وحسب الصحيفة، فإن إدارة الرئيس جو بايدن تعتبر التهديد بطرد "حماس" وسيلة محتملة للضغط على الحركة، لكن المسؤولين والمحللين يحذرون من أن إغلاق المكتب السياسي لـ"حماس" في قطر كونه سيعقد الاتصالات مع قيادات الحركة.