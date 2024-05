شكرا لقرائتكم خبر عن التزام أمريكي أردني بالعمل على وقف مستدام لإطلاق النار في غزة والان نبدء بالتفاصيل

المملكة ترفض انتهاكات الاحتلال

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن والعاهل الأردني عبدالله الثاني التزامهما بالعمل للتوصل لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة، مشددين على أهمية تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع واستدامتها في ظل الحاجة الملحة لها.جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الأمريكي مساء الاثنين، العاهل الأردني في العاصمة واشنطن.وأكد الجانبان ضرورة تجنب تصعيد الصراع في الشرق الأوسط، والتزامهما بتحقيق السلام العادل والدائم، وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات.

جددت المملكة تحذيرها من تداعيات اقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة على أمن واستقرار المنطقة، في ظل انعدام الملاذات الآمنة بعد الدمار الهائل الذي تسببت فيه آلة الحرب الإسرائيلية.

ويأتي اقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة، وهي الملاذ الأخير لأكثر من 1.4 مليون من المدنيين الفلسطينيين من ضمنهم النازحين قسرًا، استمرارًا للعدوان الإسرائيلي الوحشي الممتد منذ أكثر من 6 أشهر.

أكدت المملكة رفضها القاطع لمواصلة قوات الاحتلال انتهاكاتها السافرة للقرارات الدولية الداعية لوقف مجازرها وانتهاكها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون رادع بما يفاقم من الأزمة الإنسانية، ويحد من جهود السلام الدولية.