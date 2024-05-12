شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان الكويتى: الجيش هو السد المنيع والسيف الرادع فى مواجهة مختلف التحديات الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن طيار بندر المزين أن الجيش الكويتي هو السد المنيع والسيف الرادع في مواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية وأن حفظ استقرار وأمن الوطن هو الهدف الأسمى للقوات المسلحة.



وأشاد رئيس الأركان الكويتي -في بيان لرئاسة الأركان العامة عقب زيارة قام بها الفريق المزين إلى (لواء صالح المحمد الآلي - 94) - بما يتمتعون به من كفاءة وقدرة واستعداد لتنفيذ مختلف المهام والواجبات والذي هو باكورة التأهيل والتدريب المستمر متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد وبذل الغالي والنفيس من أجل حماية تراب الوطن.



واستمع رئيس الأركان إلى شرح حول آخر ما تم تنفيذه من مهام وواجبات ضمن الخطط والبرامج التدريبية والتأهيلية المعتمدة وطبيعة وحجم التعاون والتنسيق القائم والمشترك مع القطاعات العسكرية الأخرى في الكويت.



كما قام بجولة ميدانية اطلع خلالها على الأسلحة والمعدات والآليات العسكرية المستخدمة والتعرف على طبيعة عملها ودورها بالمهام المسندة إليها.