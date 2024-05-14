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الخليج اليوم .. الكويت.. القبض على عسكري قاد سيارة في حالة سكر ولوح بسلاح ناري في وجه معلمة مدرسة ابتدائية

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أمرت النيابة العامة في الكويت بحجز عسكري في الجيش لاتهامه بحيازة سلاح ناري وذخيرته دون ترخيص وقيادة مركبة في حالة سكر، ملوحا بسلاحه ضد معلمة بمدرسة ابتدائية.

وأعلنت النيابة العامة في الكويت عن "حجز عسكري في الجيش متهم بحيازة سلاح ناري وذخيرة بلا ترخيص وقاد مركبة في حالة سكر ملوحا بسلاحه ضد معلمة بمدرسة ابتدائية في منطقة الرميثية".

 

وأوضحت النيابة أنها قد "استجوبت المتهم وواجهته بالتهم المنسوبة إليه، كما أمرت بإحالته إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لفحصه وفحص السلاح وذخيرته، وجاري استكمال إجراءات التحقيق".

 

 

وكانت وزارة التربية قد أوضحت أن "شخصا مجهولا تهجم على إدارة مدرسة في منطقة حولي التعليمية"، مشيرة إلى أن "الحادث لم يسفر عن أية إصابات أو تلفيات تذكر، وأنه تمت السيطرة على المعتدي بعد استدعاء رجال الداخلية"، حسب صحيفة "المجلس".

 

 

المصدر: "المجلس" 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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