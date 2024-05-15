الخليج اليوم .. رسميا.. كأس العرب في قطر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأربعاء اعتماد بطولة كأس العرب وإقامة 3 نسخ في 2025 و2029 و2033 تستضيفها قطر.

وكشف الاتحاد الدولي، عن مجموعة من القرارات مع انعقاد مؤتمر فيفا الـ74 في بانكوك.

وأكد الفيفا أن بطولة كأس العرب ستتبع مبدأ المنافسة الدعوية غير المدرجة في تقويم المباريات الدولية.

وكانت قطر استضافت النسخة الماضية في ديسمبر 2021، بمشاركة 16 منتخبا، عندما أحرزت الجزائر اللقب على حساب تونس، في بروفة مصغرة لمونديال 2022.

كما أقر كونغرس الفيفا تحديثاته للبطولات التالية:

كأس العالم لكرة الصالات للسيدات 2025: ستقام النسخة الأولى من الحدث في الفلبين.

كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة المغرب 2025-2029: سيكون توزيع المقاعد على النحو التالي: آسيا 4، الكاف 5، الكونكاكاف 4، الكونميبول 4، أوقيانوسيا 2، الاتحاد الأوروبي 5.

كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025-2029: تم تأكيد توزيع المقاعد على النحو التالي: الاتحاد الآسيوي 9، الكاف 10، الكونكاكاف 8، الكونميبول 7، أوقيانوسيا 3، الاتحاد الأوروبي 11.

المصدر: "وسائل إعلام"